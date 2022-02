Situação na Ucrânia. Pessoas estão "muito preocupadas e tensas", diz núncio apostólico

O representante da Santa Sé na Ucrânia afirmou que as pessoas estão "muito preocupadas e tensas" com a atual situação na fronteira com a Rússia.

Para este responsável católico, "é evidente que os políticos muitas vezes não encontram ferramentas adequadas para superar os conflitos" por causa dos interesses.

D. Visvaldas Kulbokas revelou que o seu "sonho" é ver em todos os lugares, não só na Europa, "mais pessoas que se dediquem à política com sinceridade e dedicação".

O Papa Francisco afirmou no domingo, no Vaticano, que os responsáveis políticos devem fazer "todos os esforços pela paz", na Ucrânia, alertando que as notícias são "muito preocupantes".

A Ucrânia enfrenta uma crise com conflitos armados entre as forças de Kiev e os separatistas pró-russos apoiados por Moscovo.

A Rússia é acusada pelos países ocidentais de preparar uma invasão ao território ucraniano. O governo russo nega as acusações e critica o Ocidente por alegadamente procurar o alargamento da NATO até às suas fronteiras, exigindo o fim do reforço militar da Aliança Atlântica no leste europeu.