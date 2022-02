Monsenhor Adelino Paes escolhido para administrador diocesano de Bragança-Miranda

Monsenhor Adelino Fernando Paes vai assumir funções de administrador diocesano em Bragança-Miranda, na sequência da saída de D. José Cordeiro para a Arquidiocese de Braga.

A decisão foi tomada esta segunda-feira pelo Colégio de Consultores da diocese transmontana, “em conformidade com as normas do Código de Direito Canónico”, tendo em vista o governo interino desta Igreja local, até à nomeação de um novo bispo por parte do Papa.

Monsenhor Adelino Fernando Paes, de 75 anos de idade, “livremente aceitou, pelo que emitiu a sua profissão de fé perante o Colégio de Consultores e tomou posse canónica”, assinala em comunicado a Diocese de Bragança-Miranda.

O organismo é constituído por padres do Conselho Presbiteral, para assessorar o bispo em assuntos da sua competência ou que lhe forem propostos; em caso de sede vacante, como acontece atualmente em Bragança-Miranda, o colégio reúne-se e elege o administrador diocesano.