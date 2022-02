Papa preocupado com situação na Ucrânia pede "esforços pela paz"

Preocupado com a situação na Ucrânia, o Papa Francisco pede aos responsáveis políticos um derradeiro esforço pela paz.

No final do ângelus, este domingo de manhã, na Praça de São Pedro, no Vaticano, Francisco pediu a oração em silêncio.

"As notícias que chegam da Ucrânia são muito preocupantes”, começou por dizer. “Confio à interseção da Virgem a consciência dos responsáveis políticos para todos os esforços pela paz", pediu o Papa.

Durante a oração do ângelus, Francisco convidou depois os peregrinos presentes na Praça de São Pedro, onde se encontrava um grupo do Funchal e do Estreito de Câmara de Lobos, da Ilha da Madeira, a rezar em silêncio pela paz na Ucrânia.