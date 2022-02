Papa preocupado com situação na Ucrânia pede "esforços pela paz"

Durante o Ângelus, Francisco convidou os peregrinos presentes na Praça de São Pedro, onde se encontrava um grupo do Funchal e do Estreito de Câmara de Lobos, da Ilha da Madeira, a rezar em silêncio pela paz na Ucrânia.

No final do Ângelus, neste domingo de manhã, na Praça de São Pedro, no Vaticano, Francisco pediu a oração em silêncio.

Na sua alocução dominical, o Papa Francisco refletiu sobre o texto do Evangelho das bem-aventuranças, que é lido nas missas deste domingo, referindo que Jesus, “apesar de estar rodeado de uma grande multidão, proclama-as voltando-se para os discípulos”.

“As bem-aventuranças definem a identidade dos discípulos de Jesus. Elas podem soar estranhas para quem não é discípulo”, afirmou o Papa.

Francisco referiu-se sobretudo à primeira das bem-aventuranças – “ditosos os pobres” – que é “a base” e todas as outras.

“O discípulo de Jesus não encontra a sua alegria no dinheiro ou outros bens materiais, mas nos dons que recebe em cada dia de Deus: a vida, a criação, os irmãos e as irmãs”, sublinhou.

Para o Papa, o discípulo partilha os bens que possui, “sabe que tem de aprender em cada dia”, é uma “pessoa humilde e aberta” e “sem preconceitos ou rigidez”.

“Quem está demasiado apegado às sua próprias ideias e às suas seguranças, quase nunca segue realmente Jesus. Talvez O escute, mas não O segue”, advertiu.

Francisco disse que o discípulo “sabe questionar-se, buscar Deus em cada dia, e isso permite-lhe enfrentar a realidade, acolhendo a sua riqueza e complexidade”.

Para o Papa, o que indica se uma pessoa é ou não discípulo de Jesus é saber se “tem alegria no coração”.

No fim do seu encontro com os peregrinos presentes na Praça de São Pedro, o Papa saudou “em particular” os madeirenses do Funchal e do Estreito de Câmara de Lobos.