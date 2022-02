Dia Mundial da Rádio. Cardeal Patriarca envia “uma palavra de confiança a todos os profissionais”

Assinala-se neste domingo o Dia Mundial da Rádio. Numa mensagem a propósito da data, o Cardeal Patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente, destaca a comunicação diferenciadora que a rádio tem.

“A comunicação pela rádio tem uma intimidade quase de pessoa a pessoa que dificilmente se ganha em outros meios de comunicação”, sublinha o cardeal.

Neste dia, D. Manuel Clemente deixa, por isso, “uma mensagem amiga e uma mensagem de confiança: confiança na rádio, nos seus profissionais e que também merecem a nossa confiança exatamente na medida da sua responsabilidade, da sua clarividência, da sua presença”.

A mensagem de confiança aos profissionais justifica-se ainda “porque é exatamente assim, com uma comunicação responsável e cuidada, que nós também ganhamos confiança na sociedade como um todo”, defende o Cardeal Patriarca.

O Dia Mundial da Rádio comemora-se a 13 de fevereiro por ter sido neste dia, há 76 anos, que a United Nations Radio emitiu pela primeira vez um programa em simultâneo para seis países. A data foi declarada pela UNESCO em 2011 e o primeiro Dia Mundial da Rádio foi celebrado em 2012.

Na sexta-feira, antecipando a data, as três rádios do Grupo Renascença Multimédia juntaram-se numa emissão especial em que participaram locutores da RFM, Megahits e Renascença no programa da manhã.