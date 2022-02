D. José Cordeiro. A Igreja construída por todos "não pode ser um slogan”

D. José Cordeiro pediu este domingo, durante a homilia da eucaristia que marcou a sua entrada solene na Arquidiocese de Braga, que a construção da Igreja participativa não seja apenas uma frase feita.

É o apelo do Arcebispo de Braga que desafia todos a participarem no caminho sinodal da Igreja como testemunhos da esperança.

“A Igreja sinodal samaritana não pode ser um slogan, um evento ou um “fazer por fazer”. É o estilo essencial do Evangelho da Esperança, que é o primado da graça na urgência de testemunhar a santidade, o rosto mais belo da Igreja”, sublinha.

D. José Cordeiro exaltou ainda a esperança, sobretudo, “num tempo difícil” e de “mudança de época” como o atual.

“Ainda que os tempos sejam difíceis, é hora de revisitarmos com esperança as nossas raízes, a história, os trabalhos e cansaços, para saborearmos o património de fé e cultura do Evangelho”, defende.