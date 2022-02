Seca: Entidade Reguladora diz que abastecimento de água para consumo continua normal

Ainda segundo a ERSAR, as entidades gestoras eventualmente mais sujeitas a problemas de falta de água devido à seca hidrológica "têm já prevista a adoção de planos de contingência com medidas que visam assegurar o fornecimento de água à população com elevada qualidade, mesmo em situações de seca".

A ERSAR explica também os seus procedimentos para lidar com efeitos de uma situação de seca: acompanhamento dos planos a longo prazo das entidades gestoras; medidas de prevenção e promoção de boas práticas na gestão da do ciclo urbano da água; recomendações e procedimentos a adotar às entidades gestoras dos serviços de abastecimento público de água; participaçao na elaboração de planos de prevenção nacionais.

Quanto à eficiência hídrica, a ERSAR propõe que sejam identificadas as melhores soluções através do "diálogo eficaz com todos os agentes a nível local, regional e nacional, envolvendo sempre os utilizadores e os consumidores em geral".

Segundo o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), em janeiro, "verificou-se um agravamento muito significativo da situação de seca meteorológica, com um aumento da área e da intensidade, estando no final do mês todo o território em seca, com 1% em seca fraca, 54% em seca moderada, 34% em seca severa e 11% em seca extrema".

O Governo restringiu o uso de várias barragens para produção de eletricidade e para rega agrícola devido à seca em Portugal continental.



Para já, há quatro barragens cuja água só será usada para produzir eletricidade cerca de duas horas por semana, garantindo valores mínimos para a manutenção do sistema: Alto Lindoso e Touvedo, no distrito de Viana do Castelo, Cabril (Castelo Branco/Leiria) e Castelo de Bode (Santarém).