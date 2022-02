Pedofilia. Igreja "chegou tarde", admite D. José Cordeiro

O Arcebispo de Braga, D. José Cordeiro. reconhece que a Igreja “chegou tarde”, mas acredita que ainda vai a tempo de fazer justiça para com as vítimas de pedofilia.

“Creio que a sociedade chegou tarde e a Igreja também, mas estamos em tempo de juntos com seriedade, justiça e caridade para com as vítimas, mas também todas as outras pessoas que foram afetadas, de cuidar de todas as feridas”, disse D. José Cordeiro.

O novo Arcebispo Primaz de Braga comenta, assim, os crimes de pedofilia no interior da Igreja Católica. Uma questão que suscitou uma “crise grande”, reconhece D. José.