Queria ser médico e acabou sacerdote. Albino Camati veio de Benguela para Arganil

A vila de Arganil tem um novo padre no apoio ao serviço pastoral. Albino Camati, 28 anos, deixou Benguela para abraçar um novo desafio. O sacerdote foi ordenado em 2021, juntamente com mais 22 jovens, com percurso feito no Seminário de Benguela, em Angola, onde atualmente estudam mais 208 jovens.

“Foi Deus que o enviou, nós estávamos a precisar de crentes e este padre é uma luz, ele quando ergue as mãos com o Santíssimo é uma luz”, diz Margarida Gomes, 71 anos, natural do concelho de Arganil.

“Isto foi uma mais valia. É o coração dele que dá a luz e ele é muito simples”. “Ficou ao fundo da igreja, mas as pessoas querem-no à frente, e que Deus lhe dê muita coragem para estar muito tempo aqui ao pé nós. Faz aqui muita falta. Isto é uma luz que brilha”, acrescenta a paroquiana.

O sacerdote sente-se bem acolhido. Assume que ouviu “palavras bonitas e só tem a agradecer por esta abertura e generosidade. Estou cá em Portugal desde o dia 1 de janeiro, e em Arganil desde o dia 8 de janeiro. É muita gente boa”.

“Ainda não se fez uma divisão, mas o padre Lucas (pároco e reitor), o padre João e eu vamos assistir 18 paróquias. Eu estou como vigário e vim para ajudá-los”, explicou.

Na Igreja da Misericórdia, o padre Albino Camati já celebra missa. Estudou em Angola, no Seminário de Benguela e foi ordenado no dia 20 de junho de 2021, no jubileu da diocese que completava 50 anos de existência pelo cardeal D. Tolentino. Há nove meses que é padre e logo no momento da ordenação, o bispo da diocese de Benguela D. António Francisco Jaca o informou de que iria rumar a outro país.

“Há falta de padres, pouca gente, falta de vocações é um desafio para a juventude de Arganil e a ver se despertamos os jovens a seguir este rumo que é difícil, mas é uma aventura boa porque é ao serviço de Cristo”, diz o vigário Albino Camati.