​Dia do Doente. Papa alerta para "vírus" social do individualismo e da indiferença

Na sua mensagem, o Santo Padre advertiu que o "individualismo e a indiferença aos outros são formas de egoísmo que infelizmente aumentam na sociedade consumista e do liberalismo económico. As consequentes desigualdades também se encontram no campo da saúde, onde alguns gozam da chamada excelência e muitos outros têm dificuldade de acesso aos cuidados básicos".

A propósito do Dia Mundial do Doente, que se assinala esta sexta-feira, 11 de fevereiro, o Papa enviou uma mensagem de vídeo para um webinar organizado pelo Vaticano.

O Papa convida a cuidar dos doentes de "forma integral", com atenção a "corpo, mente, afetos, liberdade e vontade, a vida espiritual”.

O Papa sublinhou que "a experiência da doença nos faz sentir frágeis e necessitados de outros".

Em seu entender, a doença impõe "um novo significado e uma nova direção para a existência e que às vezes pode não encontrar uma resposta imediata".

Para encontrar essa "nova direção", Francisco recordou São João Paulo II e a sua carta apostólica 'Salvifici Doloris': “ao descobrir, pela fé, o sofrimento redentor de Cristo, o homem descobre nele, ao mesmo tempo, os próprios sofrimentos, reencontra-os, mediante a fé, enriquecidos de um novo conteúdo e com um novo significado".

O Papa concluiu dizendo que reza "de modo particular por todos os doentes, em todos os cantos do mundo, especialmente por aqueles que estão mais sozinhos e não têm acesso aos serviços de saúde. Queridos irmãos e irmãs, confio-vos à proteção materna de Maria, Saúde dos Doentes".

As celebrações deste ano do Dia Mundial do Doente decorrem de forma solene no Vaticano.

Haverá uma Missa, esta sexta-feira, pelas 10h00, presidida pelo Cardeal Peter Turkson.