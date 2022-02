D. António Marto despede-se como bispo de Leiria-Fátima a 6 de março

O cardeal D. António Marto vai despedir-se como bispo da diocese de Leiria-Fátima no dia 6 de março, um domingo, com uma missa de ação de graças na Sé de Leiria, anunciou a diocese.

No final da missa, marcada para as 16h00, será apresentado um livro que recolhe cartas pastorais e outros textos de António Marto, escritos enquanto titular da diocese de Leiria-Fátima, intitulado “Cardeal D. António Marto: Teólogo e Pastor”.

Segundo a diocese, por vontade de D. António Marto “não haverá convites particulares, mas somente o anúncio público” para a cerimónia de despedida.

D. António Marto, que completará 75 anos a 5 de maio, iniciou o serviço pastoral na diocese em 2006.

“Por motivos de idade e de saúde, apresentou ao Papa Francisco o seu pedido de resignação, que foi aceite. Irá residir no Santuário de Fátima”, acrescentou a diocese.

No dia 13 de março, o domingo seguinte, acontecerá a entrada na diocese do bispo D. José Ornelas, atualmente à frente da diocese de Setúbal.

O também presidente da Conferência Episcopal Portuguesa será recebido na Sé de Leiria às 16:00, acontecendo a tomada de posse no início da celebração da eucaristia.

“Perante o Colégio de Consultores, é apresentada e lida a carta do Papa em que faz a nomeação do novo bispo. Depois, é assinada a ata que regista a tomada de posse e o novo bispo vai sentar-se na sua cátedra, sendo então saudado por D. António Marto. Por fim, um grupo de ministros e fiéis, representativo de todo o povo de Deus, vai junto do novo bispo para o saudar e manifestar-lhe comunhão, obediência e respeito. Segue-se a celebração da missa presidida pelo novo bispo”, explica a informação sobre a cerimónia.

No final da missa, e após a apresentação de cumprimentos pelas autoridades e pelos fiéis presentes, D. José Ornelas participará num jantar com o clero da diocese e familiares no Seminário de Leiria.