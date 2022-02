Campanha quer angariar rádios portáteis para São Tomé

“100 Rádios Portáteis para São Tomé” é como se designa esta campanha de angariação das Missões Claretianas através da plataforma 'Procura'.

O propósito é levar alegria e fazer companhia às pessoas que estão mais sós e isoladas e vivem em comunidades distantes, onde a falta de eletricidade é muito frequente.

Daí ter surgido esta ideia de angariar rádios portáteis, para que "as pessoas estejam informadas sobre a realidade local e, ao mesmo tempo, que através da música possam ter uma companhia diária", explica Mário Almeida, do secretariado da “Procura” em Lisboa.

Este responsável acredita que "através da música, vamos levar alegria a muitas pessoas que vivem sozinhas e em comunidades mais distantes, em que a falta de eletricidade é uma constante".

Quem quiser contribuir para este projeto, pode ajudar de duas maneiras: "a primeira, entregando um rádio portátil numa das nossas delegações espalhadas pelo país. A segunda, através de um donativo de 10 euros, que será canalizado para a aquisição de rádios portáteis e pilhas para o efeito".

Acrescenta que os rádios serão enviados para São Tomé "ao cuidado do senhor Bispo D. Manuel António. Depois, serão distribuídos no âmbito do nosso projeto Casa Claret, a partir da cidade da Trindade".

Quantos mais rádios se conseguirem dar, tanto melhor, reconhece Mário Almeida, que admite "estamos esperançados que com a ajuda de todos, vamos atingir um número superior e chegar a mais pessoas e comunidades em São Tomé".

Dar resposta às necessidades das comunidades carenciadas de São Tomé é a missão da Fundação Claret.

A valência 'Procura' desenvolve um conjunto de atividades e projetos, entre eles a Casa Claret que ajuda "diariamente mais de 60 crianças na Escolinha Claret no apoio ao estudo, refeição diária e higiene. No apoio às Roças, acompanhamos mais de 10 comunidades de forma regular, que abrangem mais de mil pessoas".

Estes são alguns dos projetos de evangelização e de solidariedade das Missões Claretianas que estão presentes não só em São Tomé e Príncipe, mas também por cá, em Vila Nova de Gaia, Lisboa, Fátima, Tondela e no Cacém, no concelho de Sintra.