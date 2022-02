Abusos sexuais na Igreja. Comissão Independente aprofunda método de investigação

Desde que está em funcionamento, há um mês, a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja Católica estabeleceu já novos contatos com estruturas e instituições, entre as quais as Comissões Diocesanas, o Instituto de Apoio à Criança e a Associação Portuguesa de Apoio à Vítima.

No comunicado a que a Renascença teve acesso, a comissão liderada pelo pedopsiquiatra Pedro Strecht adianta que “a divulgação do estudo pode não estar a chegar a certas franjas da população, nomeadamente as que vivem em margens sociais, culturais e económicas”. Por isso, em breve será também enviada uma carta a todos os municípios do país “para que reforcem a mensagem” junto de entidades locais, como juntas de freguesia e órgãos de comunicação regionais. O objetivo é estabelecer pontes e aprofundar a investigação.

Até ao momento, a comissão, que está a investigar casos de abusos ocorridos nos últimos 70 anos, registou 214 depoimentos.

“Em muitos desses testemunhos, as vítimas não só descrevem o que aconteceu sobre elas mesmo, como frequentemente apontam o conhecimento ou a forte probabilidade de, naquelas circunstâncias de tempo e espaço, outras crianças terem sido vítimas do mesmo abusador”, lê-se na nota divulgada esta quinta-feira.

Os casos têm origem em todas as regiões do país, “urbanas e rurais”, e abrangem vítimas nascidas entre 1933 e 2006 “de todos os grupos sociais e níveis de escolaridade”. Existem testemunhos de portugueses que hoje residem no Reino Unido, Estados Unidos da América, Canadá, França, Luxemburgo e Suíça.