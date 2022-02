Igreja: novo Missal em português entra em vigor a 14 de abril

A nova edição do Missal Romano em português vai poder ser adotada a partir do próximo mês de abril, anunciou esta quarta-feira a Conferência Episcopal Portuguesa.

De acordo com a Nota Pastoral ‘Celebrar e viver melhor a Eucaristia’, enviada à Renascença, os novos textos foram preparados seguindo as indicações dos organismos próprios do Vaticano e tendo em conta “a experiência pastoral” consolidada em Portugal, e introduzem algumas alterações aos diálogos nas missas e às fórmulas sacramentais.

Segundo explica a Nota da CEP, “dispomos agora de maior variedade nas saudações, no ato penitencial, no convite à oração sobre as oblatas, na introdução ao Pai Nosso, nas fórmulas de despedida da assembleia no final da celebração”. A ideia é “quebrar rotinas”, porque “a novidade deve introduzir variedade”, tendo em vista uma “prece mais viva”.



"Esta edição para as celebrações da Missa em língua portuguesa deve ser considerada 'típica' para a Igreja peregrina em Portugal, oficial para o uso litúrgico, e poderá usar-se após a sua publicação, entrando em vigor a partir do dia 14 de abril de 2022, Quinta-Feira da Semana Santa", indica o documento, sublinhando que os novos textos “são oferecidos ao Povo de Deus num tempo de aprofundamento da reforma litúrgica que brotou do Concílio Vaticano II".

A nova versão do Missal Romano em português entra, assim, em vigor, mais de dois anos depois de ter sido aprovada pela Conferência Episcopal Portuguesa, o que aconteceu a 14 de novembro de 2019. Em janeiro de 2021 foi validada pelo Papa Francisco, e a 13 de outubro foi confirmada pela Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos.