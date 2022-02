Dona Dolores oferece camisola de Ronaldo ao Papa Francisco

O momento especial aconteceu durante a audiência geral, no Vaticano, com o Sumo Pontífice e foi partilhado nas redes sociais pela mãe do internacional português e jogador do Manchester United.

Dolores Aveiro ofereceu esta quarta-feira ao Papa Francisco uma camisola da seleção nacional com o nome do seu filho, Cristiano Ronaldo.

View this post on Instagram

Francisco é um admirador de futebol e adepto confesso do clube argentino San Lorenzo de Almagro.

Ao longo do seu pontificado, o Papa já fez várias referências ao chamado "desporto rei".

Numa entrevista ao jornal “Gazzeta dello Sport”, em janeiro de 2021, o Santo Padre recordou a “alegria no rosto e a adrenalina no sangue” das idas ao futebol quando era mais novo e seguia com os seus familiares e amigos as sortes do San Lorenzo, na Argentina.

Francisco falou das suas memórias de Diego Armando Maradona e de como o desporto pode ser uma escola para a vida e uma forma de chegar aos mais novos.

Sobre os seus tempos nas bancadas, diz que “lembro-me muito bem e com prazer quando, em criança, a minha família ia ao estádio El Gasómetro. Lembro-me, em particular, do campeonato de 1946, que o meu San Lorenzo venceu. Lembro-me daqueles dias que passei vendo os jogadores e da nossa alegria quando voltávamos para casa: a alegria no rosto, a adrenalina no sangue.”