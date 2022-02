Papa diz que tráfico de pessoas é "violência"

A Igreja assinala esta terça-feira o Dia Mundial de Oração e Reflexão Contra o Tráfico de Pessoas e, numa mensagem a propósito da efeméride, o Papa Francisco afirmou que "cuidar, juntos, homens e mulheres" é o apelo deste dia.

"Juntos podemos fazer crescer uma economia do cuidado e combater com todas as forças toda a forma de exploração do tráfico de pessoas."

O Santo Padre reafirmou que o "tráfico de pessoas é violência" e incentivou a avançar "na luta contra o tráfico de pessoas e toda forma de escravidão e exploração".

O Papa aproveitou a ocasião para convidar "todos a manterem viva a indignação. E todos os dias encontrar forças para se comprometerem com determinação nesta frente: Não tenham medo diante da arrogância da violência, não se rendam à corrupção do dinheiro e do poder".

PO tema deste Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico de Seres Humanos é "A força do cuidado - mulheres, economia, tráfico de pessoas".

Francisco explicou que o tema deste dia "convida a considerar a condição de mulheres e meninas, submetidas a várias formas de exploração, através de casamentos forçados, escravidão doméstica e no trabalho.

Em seu entender, a organização das sociedades em todo o mundo "ainda está longe de refletir claramente que as mulheres têm a mesma dignidade e direitos dos homens".

Acrescentou o Papa que "juntos, podemos e devemos lutar para que os direitos humanos se expressem de forma específica, no respeito à diversidade e no reconhecimento da dignidade de cada pessoa, tendo no coração de forma particular aqueles que são prejudicados nos seus direitos fundamentais".

O Dia Mundial de Oração e Reflexão contra o Tráfico de Pessoas realiza-se na celebração litúrgica de Santa Bakhita, religiosa sudanesa que em criança foi raptada e escravizada.

A jornada é promovida pela União Internacional das Superioras Gerais (UISG) e pela União dos Superiores Gerais (USG), e coordenado pela rede ‘Talitha Kum’, em colaboração com organizações nacionais e internacionais.

Além de uma maratona de oração online que está hoje a decorrer, há também uma ação de sensibilização através da rede social Twitter, com o marcador #PrayAgainstTrafficking, e é recomendado que as várias comunidades e movimentos católicos promovam momentos específicos dedicados a este tema.