Bento XVI pede "perdão" e diz sentir “grande culpa” por não ter enfrentado casos com decisão

“A cada dia me questiono se não devo, também hoje, falar de tão grande culpa”, escreve Bento XVI na carta que divulgou esta terça-feira a propósito do recente relatório sobre abusos sexuais cometidos na diocese de Munique e Freising entre 1945 e 2019.

O documento, divulgado em janeiro, acusou-o de ter encoberto casos de abuso e não os ter reportado ao Vaticano quando foi responsável por aquela diocese, entre 1977 e 1981.



O documento foi analisado em detalhe pelo Papa Emérito, com ajuda de vários colabores – a quem agradece na carta divulgada hoje. Admite ter cometido “erros”, mas não de forma “intencional”. E fala da dor que sente, porque sabe que cada caso de abuso “é terrível e irreparável”.

“Em todos os meus encontros, sobretudo durante as numerosas viagens apostólicas, com as vítimas de abusos, aprendi a compreender que nós mesmos somos arrastados por esta tão grande culpa quando a negligenciamos ou não a enfrentamos com a necessária decisão e responsabilidade, como aconteceu e acontece com muita frequência”, escreve Bento XVI, expressando de seguida a sua “profunda vergonha” e o seu “sincero pedido de perdão”, porque teve “grandes responsabilidades na Igreja”.

O Papa Emérito admite que houve “um lapso” relativamente à sua participação numa reunião, em 1980, em que se discutiu um caso de pedofilia - inicialmente,garantiu não ter participado, mas esteve, afinal, presente no encontro.

“Este erro, que infelizmente ocorreu, não foi intencional e espero seja desculpável”, escreve Bento XVI, que não esconde a sua mágoa por ter havido quem se aproveitasse disso para o atacar.

“Tocou-me profundamente que a distração tivesse sido utilizada para pôr em dúvida a minha veracidade e até mesmo para me fazer aparecer como mentiroso."

Na carta, o Papa Emérito agradece toda a ajuda e mensagens de encorajamento que recebeu desde que foi divulgado o relatório dos abusos, e em particular a “confiança, apoio e oração” que o Papa Francisco lhe expressou pessoalmente.

“Em breve me encontrarei perante o último Juiz da minha vida. Embora ao olhar retrospetivamente a minha longa vida possa ter tantos motivos de susto e medo, estou com o coração feliz porque confio firmemente que o Senhor não é só justo juiz, mas simultaneamente é o amigo e o irmão”, escreve ainda.