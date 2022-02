Bispos católicos preocupados com pobreza assustadora em Angola

Para os bispos católicos, que na última semana estiveram reunidos na I Assembleia Plenária, na província angolana de Benguela, o quadro social em Angola é também marcado pelo vazio de diálogo entre os partidos e a sociedade civil e elevados níveis de intolerância.

"É preciso muita ponderação e diálogo e tudo deve ser feito para que os partidos não sejam mais importantes do que a nação", apelam os bispos, segundo o comunicado de imprensa, lido pelo porta-voz da CEAST e bispo da diocese de Cabinda, Belmiro Tchissengueti, no final do encontro.

Os bispos reiteraram que a situação da seca e da fome em muitas regiões do país, sobretudo no sul, exigem a declaração do estado de emergência, por forma a propiciar a ajuda internacional.

Na conferência de imprensa, o bispo Belmiro Tchissengueti disse que Angola é parte da comunidade internacional e honra os seus compromissos internacionais, com o pagamento de quotas.

"Justamente com esta participação nessas organizações, sendo elas multilaterais, em momentos de dificuldades, podemos fazer recurso a tais organizações, mas claro que para ter acesso aos recursos dessas organizações internacionais é preciso que haja uma declaração de um Estado de Emergência específico e no caso concreto estamos a ver que a fome está de facto muito acentuada", disse.

Belmiro Tchissengueti frisou que o sul do país vive uma seca severa nos últimos três anos, pelo que, considerou, "está o ambiente criado para se declarar o estado de emergência" e possibilitar a ajuda internacional de que os angolanos carecem.