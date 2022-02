Papa evoca morte de Rayan e agradece exemplo de solidariedade do povo marroquino

O Papa evocou este domingo, no Vaticano, a morte de Rayan, criança marroquina retirada sem vida de um poço, no sábado, após vários dias de operações de resgate.

“Em Marrocos, todo um povo se uniu para salvar Rayan. Todo o povo esteve ali, a trabalhar, para salvar uma criança. Deram tudo. Infelizmente, não conseguiram”, disse, após a recitação da oração do ângelus.

Francisco mostrou-se impressionado com as imagens da população, à espera da criança, durante as tentativas de salvamento. Milhares de pessoas viajaram até ao local, em sinal de solidariedade.

“Obrigado a este povo, por esse testemunho”, referiu, desde a janela do apartamento pontifício.

Uma ambulância e um helicóptero estavam no local para transportar o menino, mas segundo informações recolhidas pela Casa Real, Rayan terá saído do poço já sem vida.

O menino caiu acidentalmente, na última terça-feira, num poço seco, de 32 metros de profundidade, com um diâmetro inferior a 45 centímetros.