D. José Cordeiro vai para Braga como “peregrino do Evangelho da Esperança”

O ministério episcopal de D. José Cordeiro fica marcado, ainda, pela vinda para a diocese das monjas Trapistas de Vitorchiano, Itália. Em terras de Palaçoulo, no concelho de Miranda do Douro, está a construir-se o Mosteiro Trapista de Santa Maria Mãe da Igreja .

As crianças e os jovens também estiveram no centro da sua missão : às primeiras dedicou uma carta pastoral e aos jovens desafiou a serem peregrinos da Lectio Divina, oração orante da Palavra de Deus.

O prelado partilha “uma memória agradecida da proximidade de vida, de modo especial, nestes dez últimos anos, com Deus, com o presbitério e com o povo santo Deus”.

À Renascença, D. José Cordeiro diz que vai “com fé, humildade e confiança”.

“Peço a Deus um coração pulsante que vê e que que escuta. Vou como peregrino do Evangelho da esperança, nesta atitude simples, mas decidida, na missão do essencial. O bispo é um homem entre os homens, chamado a ser um cristão original e um servidor do Evangelho da esperança”.

D. José Cordeiro nasceu em Angola, em 1967, tendo vindo, em 1975, para Portugal, onde passou a viver em Alfândega da Fé.

Ingressou no seminário e foi ordenado padre, em junho de 1991. Foi ordenado bispo em 2011, tendo-lhe sido confiada a diocese de Bragança-Miranda que, agora, deixa para assumir a Arquidiocese de Braga, como arcebispo.

No âmbito da Conferência Episcopal Portuguesa, é presidente da Comissão Episcopal da Liturgia e Espiritualidade, desde 2014; desde 2017, vogal do Conselho Permanente e desde 2018, delegado aos Congressos Eucarísticos Internacionais.



É, ainda, desde 2016, membro da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos.



A Diocese de Bragança-Miranda despede-se, este domingo, de D. José Cordeiro com uma eucaristia solene de ação de Graças, na catedral.

A Eucaristia solene que assinala o início do ministério pastoral do arcebispo D. José Cordeiro, na Arquidiocese de Braga, é no dia 13 de fevereiro, na Sé de Braga, às 16h00. A tomada de posse é no dia 12 de fevereiro, às 16h00, também na sé.