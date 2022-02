Horta Osório recebe Doutoramento Honoris Causa da Católica

A Universidade Católica Portuguesa vai atribuir, no dia 11 de fevereiro, o grau de Doutor Honoris Causa a António Horta Osório, economista, gestor português e ex-presidente do Credit Suisse.

A atribuição do grau honorífico vai ter lugar na sessão solene do Dia Nacional da UCP, que este ano tem por tema “Por um novo humanismo”, presidida pelo Magno Chanceler da Universidade, cardeal-patriarca de Lisboa, D. Manuel Clemente.

Além de Horta Osório, vai ser agraciado com o grau de Doutor Honoris Causa o professor Joseph Weiler, reitor do Instituto Europeu de Florença (2013-2016) e titular da Cátedra Jean Monnet, na Universidade de Nova Iorque, informa em comunicado a Católica.

Joseph Weiler é um dos maiores especialistas em Direito Constitucional Europeu e ficou conhecido por ter defendido, com sucesso, o caso Lautsi vs. Itália, no Tribunal Europeu dos Direitos Humanos. Conseguiu restabelecer o direito do Estado Italiano de exibir o crucifixo nas salas de aula, argumentando que o fez em nome do pluralismo.

O Dia Nacional da Universidade Católica Portuguesa celebra-se no primeiro domingo do mês de fevereiro, este ano a 6 de fevereiro. A sessão solene terá início às 14h30h no Auditório Cardeal Medeiros em Lisboa e contempla ainda a imposição das insígnias e entrega das cartas doutorais aos doutores que obtiveram o grau em 2021.