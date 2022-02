Guterres denuncia aumento dos discursos de ódio e intolerância

O secretário-geral da ONU publicou a sua mensagem para o II Dia Internacional da Fraternidade Humana, que se celebra anualmente 4 de fevereiro, alertando para o aumento dos discursos de ódio e da intolerância.

“Em todo o mundo, vemos um aumento nos discursos de ódio, intolerância, discriminação e até ataques físicos contra pessoas, simplesmente por causa de sua religião ou crença, etnia, gênero ou orientação sexual. Esses atos hediondos são violações dos direitos humanos e afrontam os valores das Nações Unidas”, escreve António Guterres.

O responsável português critica, em particular, aqueles que “exploram as diferenças, traficam o ódio e instilam o medo do outro”.

A mensagem convida todos a refletir sobre “a importância da compreensão cultural e religiosa e do respeito mútuo”.

“Estou grato aos líderes religiosos de todo o mundo que dão as mãos para promover o diálogo e a harmonia inter-religiosa”, escreve Guterres.