Papa convida a uma "visão renovada" da vida consagrada

Durante a Missa, esta tarde, no Vaticano, por ocasião do 26º Dia Mundial da Vida Consagrada, o Papa admite que se corre "o risco de pensar na nossa consagração em termos de resultados, metas e sucesso: movemo-nos à procura de espaços, de visibilidade, de números".

Por isso, Francisco diz que é preciso saber "o que é que nos move todos os dias? Que amor nos impele a seguir em frente: o Espírito Santo ou a paixão do momento? Como nos movemos na Igreja e na sociedade? Às vezes, mesmo por trás da aparência de boas obras, podem ocultar-se a traça do narcisismo ou o frenesim do protagonismo. Noutros casos, embora realizando muitas coisas, as nossas comunidades religiosas parecem ser movidas mais pela repetição mecânica – fazer as coisas por hábito, apenas para fazê-las – do que pelo entusiasmo de aderir ao Espírito Santo. Verifiquemos hoje as nossas motivações interiores, discernamos as motivações espirituais, porque a renovação da vida consagrada passa primariamente por aqui".

Nesta celebração da Festa da Apresentação do Senhor, que decorreu na Basílica de São Pedro, o Papa deixa outras perguntas no ar.

"Que veem os nossos olhos? Que visão temos da vida consagrada? Muitas vezes o mundo vê-a como um «desperdício», uma realidade do passado, qualquer coisa de inútil; mas nós, comunidade cristã, religiosas e religiosos, que vemos? Temos os nossos olhos voltados para trás, saudosos daquilo que já não existe ou somos capazes dum olhar de fé clarividente, projetado para o íntimo e mais além? Faz-me muito bem ver consagrados e consagradas idosos, que continuam a sorrir com olhos luminosos, dando esperança aos jovens. Pensemos nas vezes em que nos cruzamos com tais olhares e bendigamos a Deus por isso. São olhares de esperança, abertos para o futuro".

E nesse sentido, o Papa diz que o Senhor convida a cultivar uma visão renovada da vida consagrada e não se pode ter "medo de mudar" e ficar preso ao passado.

É preciso, diz Francisco, saber acolher com confiança e humidade.

"Se acolhermos Cristo de braços abertos, acolheremos também os outros com confiança e humildade. Então não se exacerbam os conflitos, as distâncias não se alongam e extingue-se a tentação de abusar e ferir a dignidade de alguma irmã ou irmão. Abramos os braços, a Cristo e aos irmãos"!