​Papa destaca o papel das religiosas e consagradas na Igreja Católica

Na sua intervenção, onde apresenta a intenção mensal de oração, o Papa pergunta "o que seria da Igreja sem as religiosas e as leigas consagradas?" E acrescenta "não se pode compreender a Igreja sem elas".

Este pedido foi feito por Francisco num vídeo divulgado esta terça-feira, da responsabilidade da Rede Mundial de Oração do Papa.

O Papa sublinha a importância do papel das religiosas e consagradas na Igreja Católica, convidando a rezar por elas durante este mês de fevereiro que agora se inicia.

O Santo Padre convida as religiosas e consagradas a continuar o seu trabalho, "especialmente junto dos pobres, dos marginalizados, de todos os que estão escravizados pelos traficantes".

E desafia-as "a lutar quando, nalguns casos, são tratadas injustamente, mesmo dentro da Igreja; quando o seu serviço, que é tão grande, é reduzido à servidão. E às vezes por homens da Igreja”, lamenta Francisco pede que "não desanimem".

"Continuem dando a conhecer a bondade de Deus através das obras apostólicas que fazem. Mas sobretudo, através do testemunho da consagração".

O Papa pede que "rezemos pelas mulheres religiosas e consagradas, agradecendo-lhes a sua missão e a sua coragem, para que continuem a encontrar novas respostas aos desafios do nosso tempo".

Na Igreja Católica, a Vida Consagrada é constituída por homens e mulheres que se comprometeram, pública e oficialmente, a viver, individualmente ou em comunidade, os votos de pobreza, castidade e obediência para toda a vida.

Segundo as estatísticas publicadas pela Agência Fides, do Vaticano, em 2021 havia mais de 630 mil religiosas no mundo.

Francisco vai assinalar amanhã, quarta-feira, 2 de fevereiro, o 26.º Dia Mundial da Vida Consagrada com uma Missa, pelas 17h30 de Roma, menos uma hora em Lisboa, na Basílica de São Pedro.