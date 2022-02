Mistério da ressurreição de Jesus explicado em livro

“Não está aqui. Foi ressuscitado! Os relatos do túmulo aberto e vazio nos Evangelhos Sinópticos”. É o mais recente livro publicado pelo Secretariado Nacional de Liturgia, da autoria de Ricardo Luís Ramos Martins, aluno do Seminário Maior Interdiocesano de S. José, em Braga.

Segundo o presidente da Comissão Episcopal da Liturgia e Espiritualidade, trata-se de um trabalho de investigação que apresenta um “itinerário exegético-teológico através das narrativas sinóticas acerca do túmulo vazio, tendo em conta o papel que desempenham no mistério pascal e na consequente fé no Ressuscitado”.

De acordo com D. José Cordeiro, “verifica-se, hoje, a necessidade de uma pastoral bíblica e litúrgica que parta da mistagogia, acompanhando a comunidade cristã por ações e palavras (cf. SC 48), até ao centro do mistério pascal de Cristo”.

“Por isso, ao felicitarmos o autor, desejamos que a leitura desta publicação possa contribuir para este bom propósito”, lê-se no texto de apresentação.

O autor do livro - Ricardo Luís Martins - é natural de Bragança. Frequentou a Escola básica e secundária de Mogadouro e é atualmente aluno do 6.º ano no Seminário Maior Interdiocesano de S. José, em Braga. É Mestre em Teologia pela Faculdade de Teologia da Universidade Católica Portuguesa (Centro Regional de Braga) e foi vice-diretor da revista “Cenáculo” entre 2019 e 2021.

O livro já se encontra disponível em todas as livrarias religiosas nacionais.