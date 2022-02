Dia Nacional da Universidade Católica Portuguesa

Na mensagem para o Dia da Universidade Católica Portuguesa, que se assinala a 6 de fevereiro, a reitora apela a uma "defesa intransigente da dignidade humana", propondo como tema "Por um novo humanismo".



Num comunicado divulgado pela UCP, Isabel Capeloa Gil diz que "a Universidade Católica Portuguesa assume o propósito de contribuir, com a própria ação científica e formativa, para um novo humanismo, vertido no desenvolvimento de uma sociedade mais inclusiva e solidária, ambientalmente sustentável, centrada na defesa intransigente da dignidade humana".



Esta responsável fala numa "transformação voraz" de estruturas e mentalidades, agravada pelos desafios da pandemia, assumindo a necessidade de "renovar e atualizar os valores do humanismo".

A reitora aponta à educação integral da pessoa", referindo a necessidade de afirmar o conhecimento produzido neste estabelecimento de ensino como "serviço à humanidade na sua relação diversa com o mundo".

Refira-se que no Dia da Universidade Católica Portuguesa, o Cardeal-Patriarca de Lisboa e magno chanceler da instituição, D. Manuel Clemente, vai presidir à Missa de Ação de Graças, marcada para as 11h00, na Igreja de Nossa Senhora dos Navegantes, no Parque das Nações.

Quanto à sessão comemorativa, vai decorrer na sede da UCP, em Lisboa, no dia 11 de fevereiro às 14h30.