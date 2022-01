Papa reconhece Igreja Matriz de Moncorvo como "Basílica menor"

A Igreja Matriz de Torre de Moncorvo recebeu este fim de semana o título de "Basílica menor" por decisão do Papa Francisco.

O decreto é da responsabilidade da Congregação para o Culto Divino e a Disciplina dos Sacramentos.

Este organismo reconhece a importância deste espaço de culto, quer do ponto de vista litúrgico e pastoral, quer do ponto de vista do valor patrimonial e arquitetónico.

A proposta que deu origem a esta decisão foi apresentada em 2020 pelo então Bispo de Bragança-Miranda, D. José Cordeiro, o qual contou com os pareceres positivos da Câmara Municipal e da Junta de Freguesia de Torre de Moncorvo, do clero diocesano, da Direção Regional de Cultura do Norte e de outras instituições. Contou ainda com o consentimento da Conferência Episcopal Portuguesa.

A proclamação solene deste reconhecimento vai acontecer a 18 de julho, dia em que a Igreja assinala a memória de S. Frei Bartolomeu dos Mártires.

Atualmente, decorrem obras de conservação e restauro nesta Igreja, nomeadamente nas pinturas murais da capela-mor, deterioradas devido à infiltração de humidade.

A Igreja Matriz de Torre de Moncorvo, construída nos séculos XVI e XVII, é monumento nacional desde 1910, propriedade do Estado e está afeta à Direção Regional de Cultura do Norte.

Pode ser visitada de terça-feira a domingo.