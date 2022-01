Papa não esquece o Dia Mundial dos Doentes de Lepra

O Papa associou-se ao Dia Mundial dos Doentes de Lepra, alertando para a discriminação destas pessoas.

“Manifesto a minha proximidade a quantos sofrem desta doença e desejo que não lhes faltem o apoio espiritual e a assistência sanitária”, disse, após a recitação da oração do ângelus.

“É necessário trabalharmos juntos para a plena integração destas pessoas e superar toda a discriminação associada a uma doença que, infelizmente, ainda atinge tanta gente, especialmente em contextos sociais mais desfavorecidos.”

O tema do Dia Mundial deste ano é “Unidos na Dignidade”, propondo que “todos os que sofrem de hanseníase tenham direito a uma vida digna, livre de estigma e discriminação relacionados com a doença”.

Votos de paz e saúde pelo Ano Novo Lunar

Francisco não esqueceu a data e deixou votos de paz às famílias do Extremo Oriente, que vivem as festividades do Ano Novo Lunar, celebrado a 1 de fevereiro, ainda em contexto de pandemia.

“Que todos possam gozar a paz e uma vida serena e segura.”

Lamentou ainda que “devido à pandemia, muitas famílias não se possam reunir” e espera que “brevemente se possa superar esta provação”.