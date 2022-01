Bragança vai resgatar igreja leiloada

A Câmara de Bragança vai resgatar a igreja leiloada exercendo o direito de preferência. Em entrevista à Renascença, o presidente da autarquia, Hernâni Dias, revela que “os valores do resgate andam na ordem dos 420 mil euros, porque são dois edifícios”. E garante que “esta aquisição não colocará em causa a saúde financeira do município”.

A igreja do Convento de São Francisco foi arrematada num leilão no âmbito de um processo que deu entrada no tribunal de Bragança em 2007, de cobrança de uma dívida por parte de um empreiteiro. E chegou a ser arrematada por uma construtora de Setúbal.

Mas a Câmara Municipal decidiu exercer o direito de preferência e Hernâni Dias acredita que, “no espaço de um mês, um mês e meio, teremos todo este processo devidamente resolvido”.

Confirma a intenção da Câmara Municipal em exercer o direito de preferência?

A Câmara Municipal está disposta a exercer o seu direito de preferência para resgatar estes dois imóveis. Trata-se da igreja e também do edifício que é contíguo e que é a casa do despacho. São dois imóveis com algum valor arquitetónico, valor patrimonial e cultural. Se me perguntar neste momento qual é o destino que terão os dois imóveis, eu tenho duas ou três ideias.

E pode partilhá-las?

Posso. Não significa que seja necessariamente o que eu vou dizer, mas poderá passar por aí. Por exemplo, termos ali um museu de arte sacra, porque a igreja tem ali património muito valioso no seu interior. E também eventualmente até o museu arqueológico, tendo em conta que ali também já foram trabalhos arqueológicos na naquela zona.