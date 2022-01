Legislativas. “Gastamos mal o nosso dinheiro” e “nunca discutimos isso”

Na sua análise à campanha eleitoral, Jorge Cunha destaca um segundo aspeto que “tem a ver com o anterior – ou se quisermos é complementar” – e que “é a discussão acerca do papel da instituição estatal na promoção do bem comum”. O professor de Teologia Moral diz que “ o Estado não é responsável e não é competente na questão do bem comum ” e alerta para a necessidade de “sermos muito rigorosos, e pensar muito bem em que é que gastamos o nosso dinheiro”.

“Nós gastamos uma grande parte do nosso produto a educar as pessoas, mas depois a educação não é eficaz porque nós não temos em conta a definição espiritual do ser humano , a sua característica maior de abertura à transcendência”, sublinha.

Jorge Cunha, professor de Teologia Moral na Universidade Católica do Porto, lamenta que, mais uma vez, os partidos não tenham discutido em campanha eleitoral “a questão da laicidade e do bem comum”.

“Precisamos de deixar entras imigrantes”

O especialista em Ética defende que “não foram discutidas convenientemente a questão da população e da imigração”. Jorge Cunha acredita que “precisamos de desenvolver e de nos entender sobre uma política de imigração para que o nosso país possa continuar a ser o que é”.

O professor não tem dúvida de que “precisamos de deixar entrar imigrantes” e o assunto “apareceu muito pouco” na campanha, o que é “muito negativo, porque na atual situação a questão populacional vai levar ao fim do nosso país”.

Para onde vão os nossos impostos

Em último lugar, “há um assunto que foi discutido pela margem e que é a questão do trabalho”, que “está a chegar a ponto extremo”. Jorge Cunha entende a necessidade de se discutir a atualização do salário mínimo, mas defende ser necessário colocar “à discussão porque é que o produto do trabalho das pessoas não se reflete no salário”.

O professor afirma que “este é um problema que está a chegar a um ponto extremo”, lembrando que, de acordo “com o que dizem os economistas, nós trabalhamos sete meses para as finalidades comuns”.

Jorge Cunha diz que é importante “saber quem administra o produto do nosso trabalho: se são as pessoas, se são os organismos públicos que fazem o que entendem com o produto do nosso trabalho”.

“Continuamos a ser uma sociedade com um certo tipo de violência de uns contra os outros, porque o produto do nosso trabalho não vem para nós e é administrado como calha”, defende.

O especialista em Ética e Moral considera decisivo, no futuro, discutir “porque é que grupos muito poderosos se apropriam do produto do trabalho das pessoas e fazem com ele o que entendem, sem que seja referendado pela vontade comum que se discute na eleição”.