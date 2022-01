Igreja leiloada em Bragança foi arrematada por construtora de Setúbal

A Diocese de Bragança-Miranda revelou que a igreja leiloada pertence a uma fraternidade de leigos constituída “por três pessoas” e que se encontrava insolvente há vários anos.

A posição foi avançada por D. António Montes Moreira, bispo emérito e membro da Ordem Franciscana, segundo o qual a dona do imóvel classificado como “monumento” é uma entidade autónoma que não responde perante a diocese.

Ainda assim, D. Montes Moreira lidou de perto com a fraternidade e com o local de culto enquanto bispo e quando chegou à diocese, em 2001, os problemas que levaram à penhora do templo já existiam.

A igreja do Convento de São Francisco foi arrematada ontem num leilão por perto de 218 mil euros, no âmbito de um processo que deu entrada no tribunal de Bragança, em 2007, de cobrança de uma dívida por parte de um empreiteiro.

A igreja e o adro e um terreno pertencem à ordem secular franciscana, antiga ordem terceira franciscana, e está integrada no convento de São Francisco, este último atualmente sob administração direta do Estado, onde está instalado o Arquivo Distrital de Bragança. O conjunto do edifício medieval, datado do século XIII, situado junto ao castelo de Bragança, já foi convento, hospital militar e asilo e está classificado como Monumento de Interesse Público.

A igreja foi a leilão como “espaço dedicado ao culto da religião católica”, o que para o antigo bispo da diocese foi “uma surpresa”, apesar de conhecer há mais de 20 anos os problemas financeiros que ditaram este desfecho.