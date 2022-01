Bispo do Porto. "Bastava que fosse um único caso de abusos para ser imensamente preocupante"

O bispo do Porto, D. Manuel Linda, considera que basta “um único caso” de abuso sexual na Igreja, para que a situação já seja “imensamente preocupante”.

À margem da visita à ala pediátrica do Hospital de São João, no Porto, apesar de desconhecer os contornos do caso divulgado pela diocese de Vila Real e Patriarcado de Lisboa, D. Manuel Linda foi perentório: “bastava que fosse um único caso para ser imensamente preocupante”.

O prelado alude ao longo período temporal, entre as eventuais ocorrências e a denúncia agora efetuada, lembrando que “uma coisa é uma queixa e outra coisa é uma confirmação de investigação”, destacando, por outro lado, a importância do trabalho que a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica.

O caso tem mais de três décadas e foi reportado à Igreja de Vila Real pela Comissão de Proteção de Menores do Patriarcado de Lisboa, presidida por D. Américo Aguiar, bispo auxiliar desta diocese.

Em resposta à denúncia de eventuais abusos de menores, a diocese transmontana decidiu afastar o sacerdote, de 65 anos, de toda a atividade pastoral, clarificando que “o caso envolverá o padre Manuel Machado, ordenado em Lisboa em 1985 e incardinado na diocese de Vila Real em 2011".