Arquidiocese de Évora. Símbolos da JMJ despedem-se em festa

Os símbolos da Jornada Mundial da Juventude (JMJ) estão a terminar o seu percurso pela arquidiocese de Évora.

A despedida vai ser inesquecível, com um programa que arranca na sexta-feira, dia 28, com uma Vigília de Oração, a partir das 21:30, na Igreja de São Francisco, na cidade de Évora.

A igreja oficial das JMJ nesta diocese, recebe no sábado, dia 29, a partir das 10:00, uma conferência com o tema “Maria aos Pés da Cruz”, que será proferida pelo arcebispo emérito, D. José Alves. O encontro é aberto às famílias, movimentos e comunidades religiosas.

No período da tarde, a cruz e o ícone de Nossa Senhora, depois de um encontro com as crianças da catequese, saem em peregrinação até à paróquia de Nossa Senhora da Saúde e marcam presença na eucaristia das 18:30, na Igreja da Sagrada Família (Álamos).

As celebrações de sábado ficam concluídas com uma Vigília, agendada para a Catedral, depois das 21h30, seguindo-se uma passagem pela paróquia de Santo Antão e regresso à Igreja de São Francisco.

No domingo, dia 30, depois da missa das 9:00, os símbolos da JMJ seguem para uma outra eucaristia, às 11h30, na Igreja de Nossa Senhora de Fátima.

À tarde, a cruz e ícone de Nossa Senhora visitam o Seminário Maior de Évora e os bombeiros voluntários, passando também pela PSP e GNR.

A entrega dos símbolos à diocese de Portalegre-Castelo Branco, far-se-á após a missa das 18h30, na Paróquia de Nossa Senhora Auxiliadora (Salesianos), que será presidida pelo arcebispo D. Francisco Senra Coelho.

Todas as celebrações que decorrerem na igreja oficial das jornadas terão transmissão em direto nas redes sociais, quer da igreja, quer da arquidiocese de Évora.