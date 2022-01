Ministro do Interior francês considera “inaceitáveis” casos de profanação em Igrejas

Os atos de vandalismo e de profanação em Igrejas está a crescer em França. Só nos primeiros dias do ano foram registados cerca de uma dezena de casos.

O ministro do Interior francês, Gérard Darminin, já veio a público, através da sua conta no Twitter, manifestar a solidariedade para com a comunidade cristã, classificando como “inaceitáveis” estas ocorrências.

De acordo com a Fundação Ajuda à Igreja que Sofre, que cita a agência de notícias Gaudium Press, Gérard Darminin afirmou que, como governante, tem a missão de “proteger” os locais de culto não só de atos criminosos como também de terrorismo, prometendo reforçar os meios necessários para dar mais segurança às pessoas e evitar atos de destruição.

“Aumentamos os meios que permitem melhorar sobretudo as câmaras de segurança nos locais de culto, para combater o terrorismo”, disse o governante.

Desde o início do ano foram registadas várias ocorrências em igrejas um pouco por toda a França, nomeadamente nas igrejas de Saint-Pierre, em Bondy, de Saint-Germain-l’Auxerrois, em Romainville, na de Sainte-Thérèse, em Poitiers, e ainda na de Saint-Germain de Vitry-sur-Seine.

Nesta última igreja, foram registados vários danos materiais e roubo de dinheiro, mas o que mais indignou a comunidade local foi o roubo das hóstias consagradas.

Segundo o padre Joseph Lokendandjala, “na parte de trás da igreja, os três sacrários foram arrombados, incluindo aquele onde o Santíssimo Sacramento era mantido”.

“Eles levaram o cibório que continha o Corpo de Cristo, e as hóstias consagradas”, disse o sacerdote, citado pela agência de notícias Aleteia, destacando que este acontecimento provocou “um grande sofrimento” na comunidade local.