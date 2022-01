Comissão Justiça e Paz debate "Pobres, Pobreza e Desigualdade"

"Pobres, Pobreza e Desigualdade" vai ser o tema de reflexão da conferência anual da Comissão Nacional Justiça e Paz marcada para este sábado, 22 de janeiro, em Lisboa.

A abertura do encontro, marcada para as 10h00, vai contar com as presenças do presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, D. José Ornelas, também Bispo de Setúbal e ainda com o presidente da CNJP, Pedro Vaz Patto. Segue-se uma palestra intitulada "Novos desafios no combate à pobreza", com Carlos Farinha Rodrigues, economista e especialista em pobreza e desigualdades.

A partir das 11h30, irá decorrer um painel com o tema "Luta contra a pobreza: o que se faz e o que falta fazer", com a participação de Rita Valadas, presidente da Cáritas Portuguesa, Maria José Gonçalves, das Escravas do Sagrado Coração de Jesus e Joana Silva da Universidade Católica Portuguesa.

A conferência anual da CNJP encerra com D. José Traquina, presidente da Comissão Episcopal da Pastoral Social e Mobilidade Humana da Conferência Episcopal Portuguesa e também Bispo de Santarém.

Este organismo da Igreja Católica, numa nota divulgada em julho do ano passado, defendia que o combate à pobreza devia ser "um desígnio nacional prioritário" na aplicação do Plano de Recuperação e resiliência. O referido documento "Desafio do combate à pobreza" destacava a crise social em Portugal provocada pela pandemia, que causou, dizem, "400 mil novos pobres e aumentou as desigualdades".

A CNJP sublinhava, nessa ocasião, que esta crise "atinge sobretudo grupos sociais mais pobres e vulneráveis".

Para participar nesta conferência anual é preciso fazer inscrição através de um formulário online.

Para estar presente é necessário apresentar certificado de vacinação contra a Covid-19, teste negativo ou certificado de recuperação. Mas também pode acompanhar o evento através da página de Facebook da Comissão Nacional Justiça e Paz.