Relatório acusa Bento XVI de não reportar abusos ao Vaticano

O Papa Bento XVI é acusado de ter encoberto quatro casos de abuso de menores, na altura em que era arcebispo de Munique, entre 1977 e 1981, e de não ter comunicado o sucedido ao Vaticano.

A acusação faz parte do relatório, divulgado esta quinta-feira, pelo escritório de advogados Westpfahl Spilker Wastl, a quem a Arquidiocese de Munique e Freising pediu que investigasse casos de abusos de menores ocorridos na arquidiocese, entre 1945 e 2019.

De acordo com Martin Pusch, advogado da empresa, o então Cardeal Ratzinger terá permitido que os alegados abusadores permanecessem no ativo.

No início do ano, alguns órgãos de comunicação social alemães, nomeadamente a televisão pública ZDF e o semanário “Die Ziet”, noticiaram que Joseph Ratzinger teria sido acusado de não ter comunicado ao Vaticano os abusos de menores cometidos por um sacerdote alemão, citando um decreto extrajudicial do Tribunal Eclesiástico da Arquidiocese de Munique-Freising, de 2016.