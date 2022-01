Papa despede-se de embaixador de Portugal

O Papa recebeu nesta quinta-feira, no Vaticano, o embaixador de Portugal junto da Santa Sé, António de Almeida Lima, em visita de despedida, após a exoneração do diplomata e nomeação como representante de Portugal na Haia.

A audiência privada foi anunciada pela sala de imprensa da Santa Sé, em comunicado.

O Governo português nomeou em dezembro de 2021, como novo embaixador na Santa Sé, Domingos Fezas Vital, até agora representante de Portugal nos EUA.

António de Almeida Lima, de 65 anos, iniciou funções no Vaticano em setembro de 2017; formado em Direito pela Universidade Católica de Lisboa, passou na sua carreira diplomática por Londres, Bruxelas, Maputo, o Ministério dos Negócios Estrangeiros, Rio de Janeiro e a Agência para o Investimento e Comércio Externo de Portugal – AICEP, tendo sido ainda chefe do Protocolo de Estado, com o grau de embaixador.

O diplomata foi exonerado do cargo de embaixador de Portugal na Santa Sé pelo decreto 96/2021 do presidente da República, com data de 16 de dezembro de 2021.

António de Almeida Lima destaca, na mensagem que abre a página da embaixada nacional, que “Portugal é um dos países com relações oficiais mais antigas com a Santa Sé”, marcadas na sua origem pela bula “Manifestis probatum est”, de 1179, em que o Papa Alexandre III reconhece a independência do Condado Portucalense.

O novo embaixador, Domingos Fezas Vital, foi nomeado pelo decreto 103/2021 do presidente da República, a 16 de dezembro de 2021, sob proposta do Governo.

O responsável nasceu em 27 de setembro de 1958, em Luanda, e entrou na carreira diplomática em 1984; ao longo deste percurso, passou pelo ministério dos Negócios Estrangeiros, Bruxelas, Macau e Brasil.

Domingos Fezas Vital foi representante permanente de Portugal junto da União Europeia, em Bruxelas, e era, desde 2015, embaixador de Portugal nos Estados Unidos da América.