Conhece a vida eremítica? Está presente na Diocese de Bragança-Miranda

“Ao abraçarem o silêncio e a solidão, as eremitas encarnam na vida quotidiana o chamamento pessoal que cada uma recebeu dentro do estilo de vida eremítico e que as distingue entre si . Este é assumido como compromisso na Regra de Vida que cada uma concebe em resposta a esse chamamento e que assina no dia em que é instituído o eremitério que vai habitar, durante a Eucaristia celebrada no mesmo”, explica a Diocese de Bragança-Miranda.

São já três eremitas, duas portuguesas e uma espanhola. Cada uma em seu eremitério. O Eremitério Diocesano Nossa Senhora do Rosário começou em S. Pedro da Silva e agora está em Palaçoulo, no concelho de Miranda do Douro. O Eremitério Diocesano Nossa Senhora da Esperança encontra-se em Freixiel, Unidade Pastoral Senhora da Assunção, concelho de Freixo de Espada à Cinta, e o Eremitério Sagrado Coração de Jesus está em Palaçoulo, mas prevê-se que possa mudar para outro local da diocese.

Em entrevista exclusiva à Renascença, D. José Cordeiro, administrador apostólico da Diocese de Bragança-Miranda e arcebispo nomeado de Braga, explica que as eremitas vivem na busca do silêncio, da solidão, e são presença, tal como uma chama que não se apaga para expressar a vitalidade da busca incessante, de Deus no mundo de hoje.

Que significado tem para a diocese e para a Igreja em Portugal o ressurgir desta forma de vida?

A Igreja, além dos Institutos de Vida Consagrada, reconhece a vida eremítica ou anacorética porque é dos primeiros tempos. Um exemplo claro é Santo Antão, que celebramos no dia 17 de janeiro, considerado o pai da vida eremítica, não o primeiro cronologicamente, mas o grande eremita e o significado é da procura de um bem e até de um lugar mais apartado do mundo, no silêncio, na solidão, na oração assídua e na penitência consagrando a vida ao louvor de Deus e à salvação do mundo. E este renascer da vida eremítica entre nós, aqui na diocese ela também já existiu e temos muitos exemplares, muitos testemunhos históricos e arqueológicos até, mas hoje é um significado de uma redescoberta desta espiritualidade do silêncio, da solidão, do encontro numa vida mais profunda com Deus, mas não isolada, porque o ser eremita diocesano é ter esta perspetiva alargada da eclesialidade, da eclesiologia de comunhão/missão.

Qual é o específico desta forma de vida consagrada e o que é que a distingue de todas as outras?

Segundo o Catecismo da Igreja Católica, a vida eremítica existe para manifestar o aspeto interior do mistério da Igreja que é a intimidade pessoal com Cristo. Aquilo que distingue do resto da vida consagrada é que não tem a vida cenobítica ou a vida comunitária. Elas não se fecham de todo. Tudo isto nasceu ao mesmo tempo que se estava a fundar o Mosteiro Trapista de Santa Maria Mãe da Igreja - esse, sim, de vida comunitária - mas com a exigência daquelas que estavam em ordem aos votos perpétuos, com a missa diária ou o acompanhamento diário também, a saída do seu próprio eremitério… Mas no eremitério tem também as condições que se lhes proporcionam, entre as quais uma pequenina capela, onde tem a presença do Santíssimo Sacramento. E no dia em que foi inaugurado o eremitério, foi celebrada a eucaristia. E, depois, ela é renovada na ligação com os párocos do lugar, onde cada uma se encontra. Mas esta é uma vida eremítica da relação, não apenas vertical, com Deus, mas horizontal, com os outros, porque na oração, na contemplação e, se quisermos, até para se poder entender um bocadinho melhor, elas fazem tudo aquilo que no mosteiro se faz, as sete horas diárias da liturgia e, para além disso, também têm outras devoções, mas só que o fazem na solidão e no silêncio do seu eremitério.