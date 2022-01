"Presentes Solidários" apoiam mais de 1.800 pessoas nos países lusófonos

No âmbito da Campanha de Natal "Presentes Solidários" que organiza há 15 anos, a Fundação Fé e Cooperação conseguiu recolher 26.570 euros que possibilitaram adquirir 1375 presentes solidários que vão ajudar mais de 1800 pessoas que vivem nos 8 países lusófonos.

A FEC recorda que esta campanha "tem permitido, ao longo dos anos, apoiar as comunidades dos países lusófonos com bens concretos" e que se destinam a apoiar "comunidades vulneráveis nas áreas da saúde, educação, habitação, alimentação, entre outras".

Neste último Natal, entre os presentes oferecidos estão "262 kits de material escolar e de formação para Angola e Moçambique; 299 cestas de alimentos para famílias no Brasil; 309 conjuntos de sapatilhas e mochilas para crianças em Timor-Leste; 39 colchões para crianças e jovens de São Tomé e Príncipe; 62 chapas de zinco para habitações em Cabo Verde; 320 sacos de cimento para a construção de um refeitório e casas de banho de uma escola, na Guiné-Bissau; 26 kits de mantas e material de construção para um orfanato em Moçambique; e 58 bolsas para formação de voluntários em Portugal".

A Fundação Fé e Cooperação informa ainda que quem contribuiu para esta causa pode acompanhar a entrega dos presentes solidários através do seu sítio online ou através das suas redes sociais no Facebook e no Instagram.