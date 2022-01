"Escutai". Tema do Dia Mundial das Comunicações Sociais analisado em Almada

A Comissão Episcopal da Cultura Bens Culturais e Comunicações Socais e a Diocese Setúbal promovem na segunda-feira, dia 24, a apresentação da mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais, que tem por tema o imperativo “escutai”.

“A escuta é essencial para uma boa comunicação. A afirmação é central na mensagem do Papa Francisco para o próximo Dia Mundial das Comunicações Sociais”, refere o comunicado de imprensa sobre a sessão que vai decorrer na Reitoria do Santuário de Cristo Rei, a partir das 15h00.

A Mensagem do Papa vai ser apresentada por D. João Lavrador, presidente da Comissão Episcopal da Cultura, Bens Culturais e Comunicações Sociais, e debatida numa mesa redonda por Paula Moura Pinheiro, jornalista da RTP, Augusta Delgado, da Comissão Preparatória do Sínodo Diocesano de Setúbal 2025 e do Sínodo dos Bispos 2023, João Marques, do Comité Organizador Diocesano de Setúbal para a Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023.

“O tema da escuta é analisado na perspetiva do jornalismo, do processo sinodal na Igreja Católica e da Jornada Mundial da Juventude Lisboa 2023”, refere o comunicado de imprensa.

Isabel Figueiredo, diretora do Secretariado Nacional das Comunicações Sociais, faz a abertura da sessão, que é encerrada pelo bispo de Setúbal e presidente da Conferência Episcopal Portuguesa, D. José Ornelas.

A sessão de apresentação da mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais decorre presencialmente e pode ser acompanhada pelas redes sociais da Agência Ecclesia e da Diocese de Setúbal.

A mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais é divulgada em cada ano na manhã do dia 24 de janeiro, dia de São Francisco de Sales, padroeiro dos jornalistas, lembra o comunicado de imprensa.

“A sessão de apresentação da Mensagem do Papa para o Dia Mundial das Comunicações Sociais é organizada pelo Secretariado Nacional das Comunicações Sociais e pelo Gabinete de Comunicação da Diocese de Setúbal. Vai decorrer no edifício da Reitoria do Santuário de Cristo Rei, seguindo as normas de segurança em vigor no contexto da pandemia Covid-19, sendo necessário indicar a presença para o endereço de e-mail comunicacao@diocese-setubal.pt”, acrescenta.

O Dia Mundial das Comunicações Socais foi a única celebração do género estabelecida pelo Concílio Vaticano II, no decreto ‘Inter Mirifica’, em 1963; assinala-se, em cada ano, no domingo antes do Pentecostes, este ano de 2022 é no dia 29 de maio.