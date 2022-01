Papa envia ajuda às Filipinas e aos migrantes na fronteira Polónia-Bielorrússia

O Papa Francisco enviou uma contribuição de 100 mil euros à Igreja das Filipinas, para ajudar o país asiático a minimizar as consequências do tufão Rai, que segundo fontes das Nações Unidas atingiu cerca de 8 milhões de pessoas em 11 regiões, causando extensos danos materiais.

“A quantia será enviada à Igreja local e destinada às dioceses mais afetadas pelo desastre a serem utilizadas em trabalhos assistenciais. Pretende-se que seja uma expressão imediata do sentimento do Santo Padre de proximidade espiritual e incentivo paterno para com as pessoas e territórios afetados”, lê-se no comunicado do Vaticano enviado à Renascença.

O documento acrescenta que “esta contribuição, que acompanha a oração em apoio à amada população filipina, faz parte da ajuda que está a ser ativada em toda a Igreja Católica e que envolve, além de várias Conferências Episcopais, inúmeras organizações de caridade”.

O Papa decidiu também enviar uma contribuição de 100 mil euros “a favor dos grupos de migrantes bloqueados entre a Polónia e a Bielorrússia e em auxílio da Cáritas Polaca para enfrentar a emergência migratória na fronteira entre os dois países, devido à situação de conflito que já dura mais de 10 anos”.