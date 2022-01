Santuário divulga mensagem de Fátima com "palavras-chave"

O Santuário de Fátima vai lançar na quarta-feira a transmissão mensal de um vídeo sobre as "Palavras-Chave da Mensagem de Fátima", que pretende abordar os pontos fulcrais dos acontecimentos de 1917 na Cova da Iria.

Às terceiras quartas-feiras de cada mês, os vídeos ficarão disponíveis no canal do Santuário de Fátima no Youtube e na sua página do Facebook, sendo divulgados ao ritmo de um por mês até dezembro.

"Trata-se de um vídeo, de natureza pastoral, onde vários interlocutores abordam à vez as palavras-chave do acontecimento e da mensagem de Fátima", informou o Santuário, acrescentando que o primeiro vídeo, que vai para o ar entre as 10h30 e as 11h00, e repete entre as 18h00 e as 18h30, será sobre o Segredo, uma palavra lida pelo reitor do Santuário, padre Carlos Cabecinhas".

Vídeos sobre o "Coração Imaculado", pelo padre Francisco Pereira, "Conversão" (padre Ronaldo Araújo), "Peregrinação" (Irmã Sandra Bartolomeu), "Trindade" (Irmã Naci Leite), "Rosário" (padre Jonhy Freire), "Misericórdia" (padre Daniel Mendes) e "Sacrifício" (padre José Nuno Silva) estão já previstos na grelha deste projeto.

"Esta iniciativa insere-se num esforço do Santuário de partilhar conteúdos de natureza formativa que ajudem a compreender, a aprofundar e a difundir a mensagem de Fátima, numa leitura atual", sublinhou o Santuário, especificando que, "além deste conteúdo, na primeira quarta-feira de cada mês várias personalidades da vida social e cultural refletirão sobre os rostos de Fátima, numa leitura complementar à exposição temporária "Os rostos de Fátima: fisionomias de uma paisagem espiritual"".

Já nas segundas e quartas quartas-feiras do mês, no mesmo horário, sempre a preceder a transmissão em direto da missa das 11h00 e o terço das 18h30, o Santuário "partilhará outros conteúdos como as Visitas Temáticas à exposição temporária, os Encontros na Basílica e Concertos, revisitando alguns eventos que são promovidos ao longos dos sucessivos anos pastorais".

A informação disponibilizada pelo Santuário destacou que, desde o início da pandemia, foi intensificada "a ação de produção e realização de conteúdos audiovisuais, por forma a garantir a experiência de Fátima a todos os peregrinos que pelas mais variadas razões estavam, e continuam, impedidos de visitar a Cova da Iria".