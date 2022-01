Papa solidário com vítimas de cheias no Brasil

O Papa mostra-se solidário com as vítimas das cheias no Brasil. Neste domingo de manhã, depois do Angelus, na Praça de São Pedro, no Vaticano, Francisco pediu força aos que estão a prestar socorro.

“Exprimo a minha solidariedade com os que sofreram com as fortes inundações em diversas regiões do Brasil nas últimas semanas. Rezo em particular pelas vítimas e pelos seus familiares e por aqueles que perderam a casa. Que Deus dê forças aos que prestam o seu socorro”, pediu.

As cheias provocaram dezenas de mortes e deixaram sem casa 30 mil pessoas. O estado de Minas Gerais foi o mais afetado, mas a Bahia também foi atingida. No total, foram afetadas mais de 600 mil pessoas.