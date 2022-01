​Universidade Católica promove formação em Jornalismo e Religiões

Jornalismo e Religiões é o tema de uma formação avançada proposta pelas Faculdades de Ciências Humanas e de Teologia da Universidade Católica Portuguesa.



Coordenada por Catarina Duff Burnay, da FCH, e Nuno Estêvão Ferreira, da FT, a formação terá início no próximo dia 4 de fevereiro, com a duração de 51 horas.

O curso vai decorrer em horário pós-laboral de duração, às sextas-feiras, das 18h30 às 21h30 e aos sábados, das 10h00 às 13h00 e em formato presencial.

As religiões no mundo e na sociedade portuguesa, a representação do religioso na sociedade portuguesa, os pontificados desde o pós-guerra e a Jornada Mundial da Juventude são os temas do curso, que admite candidaturas, em segunda fase, até 21 de Janeiro.

O que se pretende com esta formação é ajudar os jornalistas a terem uma abordagem "mais rigorosa, completa e correta" sobre a temática", explica em entrevista à Agência Ecclesia uma das coordenadoras deste curso.

Catarina Burnay sublinha que que a Faculdade de Ciências Humanas e a Faculdade de Teologia da Universidade Católica "consideraram ser determinante, por parte dos profissionais do setor, nomeadamente dos jornalistas, conhecer melhor as características e linguagens próprias das religiões, garantindo uma preparação adequada para o desenvolvimento de abordagens jornalísticas coerentes e conhecedoras das especificidades das diferentes comunidades religiosas".

Para o outro coordenador, Nuno Estevão, este curso reflete sobre "a visão plural "e "abarca a diversidade das diferentes confissões religiosas".

Este responsável acrescenta que esta formação avançada em ‘Jornalismo e Religiões’ vai ser lecionada por um corpo docente com "larga experiência nas áreas da comunicação, da teologia e na relação entre ambas".

Serão "um conjunto de perspetivas o mais abertas possíveis, sem qualquer tipo de acantonamentos", sublinhou Nuno Estêvão.