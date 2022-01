Mosteiro de Palaçoulo estará concluído em 2023

A irmã Giusy Maffini explica que, apesar de ser norma os monges e as monjas pedirem a bênção de Deus para cada trabalho e situação da vida, na linha da regra de São Bento, a construção do novo mosteiro vai exigir um “grande envolvimento e empenho de todos”, e, por isso, a obra “precisará de uma bênção especial de Deus”.

Esta sexta-feira, após a eucaristia das oito horas, na hospedaria, as dez monjas trapistas, o padre António Pires e alguns cristãos, seguem em procissão até ao local onde nascerá a Igreja Abacial do futuro Mosteiro Trapista de Santa Maria Mãe da Igreja.

É mais um passo que ficará para a história da vida monástica em terras de Palaçoulo, no concelho de Miranda do Douro.

Já a conclusão da construção do Mosteiro de Trapista de Santa Maria Mãe da Igreja está prevista para 2023. O projeto contempla uma “igreja abacial” onde os hóspedes e as monjas trapistas podem rezar juntos.

“Faremos uma celebração para a colocação da primeira pedra, aquela de ficará debaixo do altar da igreja do mosteiro”, adianta a monja.

Atualmente, as dez monjas trapistas, todas elas italianas, que têm o “Ora et Labora” de São Bento como regra da sua vida, vivem na hospedaria, um espaço que, depois, ficará apenas para as pessoas que querem contactar com a vida monástica.

A hospedaria foi projetada para acolher um máximo de 40 pessoas e está equipada com quartos que se prestam à hospitalidade de grupos e famílias (sala de reuniões, sala de leitura, refeitório, capela).

Para já, as monjas só tem capacidade para receber no máximo 10 pessoas, distribuídas em quatro quartos, uma vez que o restante do edifício funciona como mosteiro, mas estão disponíveis para acolher quem desejar fazer uns dias de retiro, pequenos grupos que queiram desfrutar da hospitalidade monástica ou reunir-se para momentos de descanso e recuperação espiritual.

A par da vida de oração, as monjas trapistas procuram ganhar a vida com o seu trabalho. Para além dos produtos de confeitaria, como são as compotas, bolachas e doces, também fabricam peças de artesanato, como os terços, livros e outros artigos religiosos.