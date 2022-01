Curso "online" dá a conhecer João Paulo I

A Fundação Papa Luciani de Canale d'Agordo Onlus está a promover um curso online para dar a conhecer a vida e obra do Papa João Paulo I, conhecido como o Papa do sorriso, e que vai ser beatificado no dia 4 de setembro de 2022, pelo Papa Francisco, na praça de São Pedro.

O objetivo da formação, que conta com 10 aulas gratuitas, com duração de cerca de meia hora cada, é aproximar as pessoas das origens do Papa Luciani, dos seus professores, da sua família, do seu caminho de crescimento, para que as pessoas possam compreender melhor as suas raízes e as etapas mais significativas da sua vida.

“Além de ser um grande Papa, Albino Luciani foi, antes de tudo, um grande homem, um exemplo e uma figura importante na história da época, para a sua terra natal, para a região de Belluno e para o mundo inteiro, que, ainda hoje, o ama e se lembra dele com carinho”, lê-se no site da instituição.

A formação é ministrada pelos professores Claudia Tancon e Patrizio De Ventura que vão propor “trabalhos de aprofundamento e estudo, imagens de arquivo, algumas também inéditas, retiradas dos arquivos do centro de estudos da fundação e das instalações do Museu e do local de nascimento do Papa Luciani, que agora podem ser visitados em Canale d'Agordo”.

A iniciativa conta com o apoio da Associação Bellunesi nel Mondo e a contribuição da Região do Vêneto e as inscrições podem ser feitas aqui.

Um dos pontificado mais curtos da história

O pontificado de João Paulo I durou apenas 33 dias, de 26 de agosto de 1978 até sua morte, em 28 de setembro do mesmo ano.

Albino Luciani nasceu no dia 17 de outubro de 1912, na cidade de Canale d'Agordo, em Itália. Foi batizado no mesmo dia por uma senhora chamada Maria Fiocco, ante "o perigo iminente de morte", diz o site da Santa Sé.

Luciani entrou no seminário menor de Feltre, Itália, em outubro de 1923 e, em outubro de 1928, ingressou no seminário gregoriano em Belluno.

Com 22 anos, foi ordenado sacerdote em 7 de julho de 1935. Depois, estudou na Pontifícia Universidade Gregoriana de Roma, onde defendeu a tese "A origem da alma humana segundo Antonio Rosmini".

No dia 15 de dezembro de 1958, o então papa são João XXIII nomeou-o bispo de Vittorio Veneto, tendo sido ordenado no dia 27 de dezembro, na Basílica de São Pedro.

Em fevereiro de 1970, são Paulo VI nomeou-o patriarca de Veneza e três anos depois, em 5 de março de 1973, foi criado cardeal.

O cardeal Luciani participou no primeiro conclave de 1978, no qual foi eleito Papa João Paulo I, em 26 de agosto.

O nome que escolheu junta os dos seus dois antecessores imediatos, são João XXIII e são Paulo VI, como forma de homenagear os dois Papas que lideraram o Concílio Vaticano II.

O pontificado de João Paulo I, conhecido como “o papa do sorriso”, começou no dia 3 de setembro de 1978 e durou apenas 33 dias, sendo, assim, um dos mais curtos da história da Igreja. João Paulo I morreu em 28 de setembro de 1978, no Palácio Apostólico do Vaticano.

O decreto que reconhece o milagre atribuído à sua intercessão foi assinado pelo Papa Francisco, no dia 13 de outubro de 2021.