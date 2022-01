O que se sabe sobre a Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais na Igreja?

A constituição da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais de Crianças na Igreja Católica Portuguesa foi anunciada em dezembro de 2021. Além do pedopsiquiatra Pedro Strecht , fazem parte deste grupo de trabalho o psiquiatra Daniel Sampaio, o juiz conselheiro e antigo ministro da justiça Laborinho Lúcio, a socióloga Ana Nunes de Almeida, a assistente social e terapeuta familiar Filipa Tavares, e ainda a cineasta Catarina Vasconcelos. Na conferência de imprensa desta segunda-feira, 10 de janeiro, Pedro Strecht adiantou que, entretanto, se juntaram à equipa mais dois elementos: um da área da psicologia clínica e outra da comunicação. A seu tempo, e consoante as necessidades, a comissão contará com mais recursos humanos.

A comissão prevê apresentar um relatório com as conclusões da investigação até 31 dezembro de 2022.

A socióloga Ana Nunes de Almeida, membro deste grupo de trabalho, adiantou ainda que o estudo procurará quantificar o número de crianças vítimas de abuso sexual no seio da Igreja e perceber quais as características dos abusos, os perfis das vítimas e perfis dos abusadores. “Queremos conhecer a realidade dos abusos sexuais contra crianças e adolescentes, considerando a faixa etária entre os 0 e os 18 anos, praticados por membros da igreja católica portuguesa ou por leigos que estão envolvidos nas suas várias vertentes de atuação e intervenção: paroquial, educativa, escolar, familiar, terapêutica”, frisou.

A comissão vai investigar todos os casos que surgirem?

A comissão irá investigar casos que envolvam crianças e que tenham ocorrido no seio da Igreja entre 1950 e 2022. Pessoas vulneráveis não serão contempladas, tal como casos que ocorram noutros contextos que não o da Igreja. Pedro Strecht sublinhou que este organismo foi criado “para estar ao lado das pessoas, tem disponibilidade total para as escutar, a seu tempo e com tempo”.

As denúncias serão encaminhadas para as autoridades?

Todos os testemunhos recebidos que possam ser enquadrados como denúncias de crimes ainda não prescritos serão “imediatamente encaminhados” para as autoridades competentes, explicou o membro da comissão Álvaro Laborinho Lúcio, juiz conselheiro jubilado do Supremo Tribunal de Justiça e ex-ministro da Justiça.

“Nós vamos distinguir claramente denúncias de testemunhos. As denúncias não as vamos trabalhar. Tudo o que seja revelação da prática de um crime que ainda está dentro do prazo de investigação, será enviado para as instâncias competentes”, disse o juiz conselheiro, referindo que estão já estabelecidos canais de comunicação com as hierarquias superiores da Procuradoria-Geral da República e da Polícia Judiciária.

Como será financiado o estudo?

O financiamento dos trabalhos será assegurado pela Conferência Episcopal Portuguesa, mas a comissão está aberta a eventuais contribuições de outras instituições, disse Pedro Strecht, logo na sessão de apresentação da comissão, em dezembro passado.