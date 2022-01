​Legislativas. Juristas católicos apelam aos partidos que "definam com clareza as suas propostas"

Veja também:

Numa nota intitulada "Por uma sã democracia", a Associação de Juristas Católicos admite que várias das questões que apresenta "não são abordadas na campanha eleitoral e, por vezes, nem sequer nos programas eleitorais" para as legislativas de 30 de janeiro.



Em seu entender, "foi o que sucedeu na passada legislatura com as propostas de legalização da eutanásia e do suicídio assistido, de regulamentação da aplicação nas escolas da lei da autodeterminação da identidade de género, de legalização da comercialização da canábis, ou do alargamento dos prazos de gestação em que seria legal a prática do aborto."

No âmbito das próximas eleições legislativas, a Associação de Juristas Católicos pretende chamar a atenção para uma série de princípios éticos que considera serem "fundamentais", como "a defesa da vida humana em todas as suas fases, da conceção até à morte natural, com rejeição do aborto e da eutanásia", "a promoção da família, célula fundamental da sociedade, como união duradoura entre um homem e uma mulher e com abertura à vida", "o respeito da liberdade de ensino, com recusa de imposições ideológicas estatais nesse âmbito".