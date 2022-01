Francisco, o improvável cliente de uma loja de discos em Roma

De surpresa, o Papa visitou, esta terça-feira, uma loja de discos no centro de Roma.

Segundo o portal Vatican News, Francisco é “um antigo cliente do local, que já frequentava quando ainda era arcebispo de Buenos Aires”.

O Papa abençoou a loja e recebeu, em troca um exemplar LP de música clássica, em vinil.

O vaticanista espanhol Javier Martínez-Brocal, da agência ‘Rome Reports’, publicou na sua conta do Twitter imagens do Papa, a sair do local.

A proprietária afirmou que Francisco é “um cliente antigo” e que a visita desta terça-feira foi “belíssima” e “repleta de humanidade”.

O portal do Vaticano recorda outras saídas do Papa na capital italiana: a 4 de setembro de 2015, Francisco esteve numa ótica, também no centro histórico de Roma, para trocar a armação dos seus óculos; a 21 de dezembro de 2016, o motivo foi ortopédico e a loja escolhida nos arredores do Vaticano.