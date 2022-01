Centro de Reflexão Cristã promove debate sobre "A vida pública dos católicos"

Na próxima quarta-feira, às 18h00, o Centro Nacional de Cultura será palco de um debate sobre "A vida pública dos católicos".

É uma iniciativa do Centro de Reflexão Cristã.

Isabel Capeloa Gil, a reitora da Universidade Católica Portuguesa e Pedro Adão e Silva, o comissário executivo das comemorações dos 50 anos do 25 de Abril, são os dois oradores deste encontro.

Em comunicado, o CRC informa que "o tema do debate foi escolhido a partir do título de um artigo de opinião de Isabel Capeloa Gil num órgão de comunicação social, onde a autora escrevia que "no exercício da vida pública, declarar-se católico parece ser hoje arriscado".